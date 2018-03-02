По словам директора департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества ЖОГА Алексея Шатило, каждая община должна получать быстрый и качественный сервис по современным стандартам.

На Житомирщине в объединенных общинах планируют создать современные ЦПАУ. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Так, объединенные общины Житомирщины примут участие в Программе «U-LEAD с Европой», которая помогает общинам в создании Центров предоставления административных услуг.

По словам директора департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества Житомирской облгосадминистрации Алексея Шатило, каждая община должна получать быстрый и качественный сервис по современным стандартам.

«На создании объединенной общины процесс реформирования местного самоуправления не завершается. Благодаря Программе «U-LEAD с Европой» общины Житомирщины имеют уникальную возможность создать современные ЦПАУ и повысить качество предоставления административных услуг в них», – рассказал УНИАН Шатило.

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Также по словам эксперта Программы «U-LEAD с Европой» Романа Матвийчука, есть разные модели ЦПАУ и требования для их доступности каждому жителю общины. В частности, ЦПАУ следует размещать на первом этаже, нужно позаботиться о детский уголок, и тому подобное.

"В этой программе могут принимать участие органы местного самоуправления всех городских, поселковых и сельских территориальных общин и общины, которые еще не имеют должного помещения для ЦПАУ, но имеют собственные бюджетные или другие ресурсы для выполнения ремонтных или строительных работ. Обязательное условие – работы должны быть завершены не позднее i квартала 2019 года",- отмечают в облгосадминистрации.

Напомним, Программа «U-LEAD с Европой» является одной из крупнейших программ международной технической помощи для Украины по поддержке децентрализации. Программа финансируется Европейским Союзом и его странами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей, Швецией.