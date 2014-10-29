На псевдовыборах в «ДНР» не будет списков избирателей

Об этом сообщает «Остров».

На сайте «ДНР» боевики разместили «рекомендации» относительно порядка голосования на псевдовыборах 2 ноября. Для того, чтобы выразить свое "волеизъявление" дончанам достаточно просто прийти на участок с любым документом, удостоверяющим личность, где им будет выдан "бюллетень".

Принять участие в выборах может каждый "гражданин ДНР", достигший 16-летнего возраста на момент дня голосования. Он может проголосовать на любом удобном для него избирательном участке.

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Если голосование происходит на избирательном участке по месту регистрации, "избирателю" сразу выдаются избирательные бюллетени. Тем, кто пришел на "чужой" участок необходимо написать заявление, после чего они без проблем тоже получат бюллетени.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС не признает так называемых выборов в «ДНР» и «ЛНР» в случае их проведения. В Совете подчеркнули, что проведение «президентських» и «парламентских» выборов самопровозглашенной властью противоречило бы духу Минского протокола и нарушит прогресс в поиске устойчивого политического решения.