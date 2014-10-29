Псевдовыборы на Донбассе противоречат минским договоренностям - Олланд

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Франсуа Олланд выразил обеспокоенность относительно состояния выполнения минских договоренностей, особенно в контексте псевдовыборов, запланированных на 2 ноября. Они, как убежден президент Франции - противоречат минским договоренностям, которые были признаны всеми сторонами, включая Россию, во время международных переговоров в Милане.

В этом контексте Президент Франции предложил продолжить поиск урегулирования этой проблемы в многостороннем, в частности Нормандские формате.

Президент Порошенко выразил готовность продолжить многосторонний диалог и подчеркнул, что намерение провести незаконные выборы противоречит украинскому законодательству и всем договоренностям, прежде всего, Минскому протоколу от 5 сентября.

Также президент Франции поздравил украинского коллегу с успешным и демократическим проведением парламентских выборов. Он также отметил, что выборы, которые получили высокую международную оценку, еще более подтверждают легитимное право отстаивать свою территориальную целостность.

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Президент Порошенко поблагодарил президента Олланду за поддержку и заявил, что сильное проевропейское большинство в Верховной Раде позволит воплотить реформы ради получения перспективы членства в Европейском Союзе. Петр Порошенко также призвал Францию как можно скорее ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы экономического и военно-технического сотрудничества, а также энергетической безопасности накануне трехсторонних консультаций, которые состоятся 29 октября в Брюсселе.