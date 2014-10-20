Совет ЕС не признает псевдовыборы в «ДНР» и «ЛНР»

Об этом говорится в выводах Советы ЕС, которые были приняты сегодня в Люксембурге по завершении заседания на уровне министров иностранных дел.

«Совет ожидает проведение внеочередных национальных парламентских выборов 26 октября в полном соответствии с международными стандартами и приветствует размещение наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ», - говорится в документе.

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Совет ЕС отмечает, что украинские чиновники и избиратели должны «беспрепятственно подготовиться к выборам, а всем кандидатам должна быть обеспечена безопасность и безопасные условия для проведения по всей стране свободной избирательной кампании». «Совет осуждает недавние случаи избиения и запугивания некоторых кандидатов и подчеркивает необходимость создания надлежащих условий агитации для всех кандидатов», - отмечается в выводах.

Кроме того, Совет также ожидает «неукоснительных обязательств сторон в вопросе проведения досрочных местных выборов в Донецком и Луганском регионах в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами, как это предусмотрено Минским протоколом и законом о временном самоуправлении».

«Проведение «президентських» и «парламентских» выборов самопровозглашенной властью противоречило бы букве и духу Минского протокола и нарушит прогресс в поиске устойчивого политического решения. ЕС их не признает», - констатирует Совет ЕС.