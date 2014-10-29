В Москве провели акцию в поддержку режиссера Сенцова (фоторепортаж)

В Москве прошел показ фильма "Гамер" украинского режиссера Олега Сенцова с целью привлечь внимание мировой общественности к его незаконному аресту российскими властями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, показ прошел в Посольстве Украины в Москве.

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Перед началом просмотра фильма собравшиеся - украинские дипломаты, дипломаты разных стран, работающие в Москве, а также представители украинской диаспоры в Москве - провели небольшой флешмоб. В частности, все участники просмотра сфотографировались с белыми листами бумаги, на которых написано RESPECT HUMAN DIGNITY #FreeSentsov.

Временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский напомнил, что в силу "определенных" обстоятельств Сенцов был арестован на территории Крыма и с мая этого года содержится в Лефортово.

"Многим известны те фальшивые и надуманные поводы, почему Сенцов не на свободе. Посольство Украины и МИД Украины неоднократно обращалось с нотами протеста в адрес МИД РФ, мы работали по линии других российских ведомств с требованием освободить Олега. Мы неуклонно и постоянно взываем к российской стороне, и будем делать это в дальнейшем с требованием соблюдать свои обязательства касательно обеспечения прав и свобод, в том числе Олега", - сказал Нимчинский.

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Он подчеркнул, что сегодняшний просмотр фильма «Гамер» демонстрирует поддержку Сенцова Посольством Украины, друзьями Украины из других посольств.

"Это акт поддержки Олега, привлечение внимание к судьбе Олега. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы его освободили как можно быстрей", - сказал украинский дипломат.

В свою очередь сестра Сенцова Наталья Кочнева сообщала, что режиссер проинформирован о том, что происходит вокруг него и узнает все новости, насколько это возможно.

"Олег чувствует моральную поддержку и благодарит всех, просит, чтобы его не забывали. Конечно, ему тяжело, хотя к своему делу он относится с юмором, потому что без юмора относится к этому просто не возможно. Фантазия следователей буйная, не обвинили его разве что в убийстве Кеннеди", - сказала Кочнева.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Сенцова в ночь на 11 мая в Симферополе. После этого он был этапирован из Крыма российскими спецслужбами в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. ФСБ обвинила Сенцова в подготовке террористического акта, во время которого якобы должны быть подорваны памятник Ленину в Симферополе, мемориал Вечного огня и офисы крымских пророссийских организаций.

29 сентября Лефортовский районный суд Москвы продлил до 11 января 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.

Украинский президент, Министерство иностранных дел Украины, украинская громада, большое количество международных кинематографических и правозащитных организаций, всемирно известные кинорежиссеры Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Агнешка Холанд, Майк Ли, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Кен Лоуч и другие выступили с требованием к президенту России Путину освободить украинского режиссера.

«Международная амнистия» считает арест Сенцова незаконным.

Ко Дню Независимости Украины президент Петр Порошенко наградил Сенцова орденом "За мужество" III степени.