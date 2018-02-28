Устала: журналисты застали Надежду Савченко в интересной позе в зале парламента (фото)
10:07, 28 февраля 2018Общество
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Нардеп расслабленно сидит, откинув голову назад и прикрыв глаза рукой.
Нардеп решила отдохнуть в зале Рады / Буквы
Журналисты издания «Буквы» застали Надежду Савченко в интересной позе в зале парламента. Судя по фотографиям, нардеп просто немного устала и решила отдохнуть.
Надежда Савченко в Раде / Буквы
Так, на первом она расслабленно сидит, откинув голову назад и рассеяно глядит в потолок, на втором нардеп прикрыла глаза рукой.
Напомним, ранее в сети обнародовали видео безудержных танцев Савченко на вечеринке под Сердючку.
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