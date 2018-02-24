Украина выбирает своего представителя на Евровидение-2018 (онлайн-трансляция)

19:00, 24 февраля 2018
Общество
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Сегодня определится конкурсант Евровидения от Украины \ УНИАН

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2. Tayanna;

3. The Erised;

4. Laud;

5. Vilna;

6. Melovin.

Выбирать победителя нацотбора на Евровидение-2018 в финале будут члены жюри Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, а также зрители путем голосования (с помощью SMS-сообщений или через приложение Телепортал).

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Теги: #Евровидение#нацотбор на Евровидение-2018
Новость в сюжете: Евровидение 2018