Украина выбирает своего представителя на Евровидение-2018 (онлайн-трансляция)

19:00, 24 февраля 2018 Общество 253

Сегодняшний финал определит, кто из артистов нацотбора получит право представить Украину на международном песенном конкурсе.

По результатам жеребьевки, которую провели после объявления результатов двух полуфиналов, порядок выступления участников в финале выглядит таким образом: Читайте такжеУкраина сегодня выберет своего конкурсанта на Евровидение-2018: участники финала и их песни (видео)1.Kadnay; 2. Tayanna; 3. The Erised; 4. Laud; 5. Vilna; 6. Melovin. Выбирать победителя нацотбора на Евровидение-2018 в финале будут члены жюри Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, а также зрители путем голосования (с помощью SMS-сообщений или через приложение Телепортал).

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