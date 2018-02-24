Украина выбирает своего представителя на Евровидение-2018 (онлайн-трансляция)
19:00, 24 февраля 2018
253 0
Сегодняшний финал определит, кто из артистов нацотбора получит право представить Украину на международном песенном конкурсе.
Сегодня определится конкурсант Евровидения от Украины \ УНИАН
По результатам жеребьевки, которую провели после объявления результатов двух полуфиналов, порядок выступления участников в финале выглядит таким образом:
Читайте такжеУкраина сегодня выберет своего конкурсанта на Евровидение-2018: участники финала и их песни (видео)1.Kadnay;
2. Tayanna;
3. The Erised;
4. Laud;
5. Vilna;
6. Melovin.
Выбирать победителя нацотбора на Евровидение-2018 в финале будут члены жюри Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, а также зрители путем голосования (с помощью SMS-сообщений или через приложение Телепортал).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2018