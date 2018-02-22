Лучшее спрятано за закрытыми дверьми: американский блогер рассказал о приключениях в Украине

Первые впечатления от Украины оказались не из приятных, заявил блогер.

Американский предприниматель и блогер Питер Сантелло рассказал, почему променял жизнь в солнечной Калифорнии на приключения в Украине - стране с уникальным характером, и почему он поступил.

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Первые впечатления от Украины оказались не из приятных, заявил блогер. "Тем, кто планирует путешествие, в котором все будет под контролем, лучше всего сразу подняться назад по эскалатору в зону вылетов международного аэропорта Борисполь и сесть на первый же рейс в Прагу или Дубай, где все более упорядочено и создано для туристов. Но это не мой стиль. И я не расстроюсь, если больше никогда не столкнусь с ограниченностью Лас-Вегаса. Я всегда искал настоящее и подлинное. Поэтому Украина понравилась мне с первых шагов", - рассказывает он.

Блогер отметил, что характер Украины сырой, лишенный фильтров, правдивый. Обладает уникальностью и собственным стилем. Не стремится кому-то угодить.

"Здесь ты сталкиваешься с чем-то особенным. Я приехал из Италии, где неделю провел в сельской местности в двух часах езды на север от Рима. Планировал смотаться в Киев на три дня, чтобы повидаться с друзьями, затем на поездах и автобусах вернуться в Рим, а потом улететь домой в Сан-Франциско. Если Рим показался мне затхлым, пыльным и устоявшимся, то в Киеве ощущались жизнь и что-то особенное. И хотя формально я — гражданин Италии (пусть и не жил там никогда), эта страна всегда казалась мне переоцененной. Все, что есть прекрасного в Италии, лежит на поверхности", - говорит он.

Лучшее в Украине спрятано за закрытыми дверьми, считает американец.

"Я бывал в Украине несколько лет назад. И в этот раз заметил много ощутимых отличий. Страна и люди показались мне более сплоченными, машины останавлива- лись на пешеходных переходах (чего я не наблюдал прежде), невероятные художественные инсталляции украсили стены зданий, новые кафе и рестораны выстроились в ряд на старых городских улицах. В воздухе было больше оптимизма. Молодежь парила в параллельной вселенной — на иных частотах, чем глобальные геополитические расклады и неподконтрольный ей ход истории. Молодые люди радовались движению жизни вперед и при этом находились в настоящем моменте, чувствуя связь друг с другом", - рассказал он.

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