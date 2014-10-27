В ОБСЕ считают, что Украине рано думать о членстве в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Украине сначала нужно залечить свои раны, Украине нужно сначала собраться с силами, есть много других проблем, которые нужно решить перед тем, как начинать думать о НАТО», - сказала Барнетт.

По ее убеждению, после парламентских выборов Украине необходимо помочь избавиться от коррупции, укрепить собственную страну, получить надлежащую систему образования, восстановить инфраструктуру.

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«Это сейчас является намного более важным, поэтому давайте делать шаг за шагом и не стараться сделать десятый шаг перед тем, как сделать первый», - сказала Барнетт.

Ранее в ОБСЕ заявили, что выборы в Верховную Раду в Украине прошли прозрачно и они подтверждают демократическое движение страны.