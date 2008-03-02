Понедельник будет прохладным и дождливым

Завтра 3 марта ожидаются небольшие дожди, ночью в северной половине местами с мокрым снегом, в Карпатах умеренные осадки, ночью и утром в Крыму сильный дождь.

Как сообщает Гидрометцентр, ветер преимущественно западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье - 25-30 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 4 тепла, на крайнем юге до +7; днем +4-9, в Одесской области +7-12; в Карпатах ночью -2-7, днем около нуля.

В Киеве и области ночью и утром небольшой дождь местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью от -2 до +3, днем +4-9.

ICTV