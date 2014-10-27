В оккупированном Крыму люди жалуются на отсутствие отопления

Жители домов по Ворошилова просят включить отопление. Как сообщает Керчь.ФМ, люди пишут, что замерзают в своих квартирах:

"Замерзаем, Ворошилова, 35 и 37 без тепла. Дежурный исполкома и в теплопункте в помощи отказали", - сообщили жители.

Также, в редакцию обратились и жители дома по ул.Орджоникидзе, 120. По словам керчан, в их квартирах температура 15-16 градусов.

Температура воздуха на улице в Керчи +3, ветер северо-восточный, 11 м в сек.