В оккупированном Крыму люди жалуются на отсутствие отопления
10:28, 27 октября 2014Общество
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В Керчи множество домов остаются без отопления
Температура воздуха на улице в Керчи +3 / Фото: УНИАН
Жители домов по Ворошилова просят включить отопление. Как сообщает Керчь.ФМ, люди пишут, что замерзают в своих квартирах:
"Замерзаем, Ворошилова, 35 и 37 без тепла. Дежурный исполкома и в теплопункте в помощи отказали", - сообщили жители.
Также, в редакцию обратились и жители дома по ул.Орджоникидзе, 120. По словам керчан, в их квартирах температура 15-16 градусов.
Температура воздуха на улице в Керчи +3, ветер северо-восточный, 11 м в сек.
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