В Новоазовске боевики создали "группу радиотехнической разведки" - Тымчук
09:40, 27 октября 2014Общество
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Тактическую разведку и доразведку целей для артиллерии российско-террористические войска осуществляют с помощью БПЛА.
REUTERS
В районе Новоазовска боевиками создана "группа радиотехнической разведки".
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Путем доукомплектования средствами РЭБ и РТР зона радиотехнической разведки доведена до 240-260 км", - пишет он.
Эксперт отмечает, что тактическую разведку и доразведку целей для артиллерии российско-террористические войска осуществляют с помощью БПЛА (в данном районе зафиксировано 3 подразделения, активно применяющие беспилотники).
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