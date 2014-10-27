В Новоазовске боевики создали "группу радиотехнической разведки" - Тымчук

В районе Новоазовска боевиками создана "группа радиотехнической разведки".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Путем доукомплектования средствами РЭБ и РТР зона радиотехнической разведки доведена до 240-260 км", - пишет он.

Эксперт отмечает, что тактическую разведку и доразведку целей для артиллерии российско-террористические войска осуществляют с помощью БПЛА (в данном районе зафиксировано 3 подразделения, активно применяющие беспилотники).