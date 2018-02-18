Очередь на границе: Россия второй день не пропускает 100 украинских фур на Харьковщине

На официальный запрос Госпогранслужбы по ситуации, которая сложилась на границе, ответа от российской стороны получено не было.

На российско-украинской границе очередь грузовиков, которые скопились возле пункта пропуска «Гоптовка» и на его территории, составляет около 100 автомобилей.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, еще около 100 транспортных средств вернулись, избрав другой маршрут.

«Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска автомобильного сообщения «Нехотеевка» не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. На официальный запрос Госпогранслужбы по поводу сложившейся на границе ситуации, ответа от российской стороны не последовало. От людей, следующих из России, стало известно, что пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов», - говорится в сообщении.

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Госпогранслужба обращается ко всем путешественникам, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу через пункт пропуска «Гоптовка», принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.