Суд в Харькове не признал незаконным распоряжение Балуты об исключении Ленина из госреестра (исправлено)

В Харькове суд отказал в удовлетворении ходатайства Харьковского горсовета с требованием приостановить действие распоряжения председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты от 28 сентября об исключении из государственного реестра недвижимых памятников Украины и демонтаже памятника Ленину на Площади Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял Харьковский окружной административный суд, рассмотрев ходатайство Харьковского горсовета.

“Суд принял решение отказать Харьковскому городскому совету в удовлетворении ходатайства об обеспечении административного иска по административному делу по иску Харьковского городского совета к председателю Харьковской ОГА Балуте, Харьковской областной государственной администрации о признании незаконным и отмене распоряжения с обязательством воздержаться от определенных действий”, - говорится в решение суда.

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Во время рассмотрения дела, представитель харьковского горсовета, заместитель директора юридического департамента Харьковского горсовета Константин Прокопьев отметил, что 28 сентября памятник Ленину на Площади Свободы был поврежден, а не разрушен, он продолжает состоять на балансе коммунального предприятия. Прокопьев выразил убеждение, что председатель Харьковской ОГА не имел права издавать распоряжение относительно имущества, принадлежащего территориальной громаде Харькова.

Он заметил, что если распоряжение Балуты не остановить это несет угрозу существованию памятника до рассмотрения основного иска об отмене распоряжения.

В свою очередь представитель Харьковской ОГА, директор юридического департамента ХОГА Денис Дудник заметил, что структурные подразделения облгосадминистрации еще 29 сентября направили ходатайство в Министерство культуры с просьбой рассмотреть вопрос об исключении памятника из госреестра. Дудник подчеркнул, что обладминистрация до решения вопроса исключения памятника из реестра не будет принимать никаких мер относительно его демонтажа. Он обратил внимание на то, что ходатайство находится на рассмотрении Минкульта и приостановление действия распоряжения Балуты, на чем настаивает горсовет, не повлияет на этот процесс.

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Дудник также заметил, что к повреждению памятника Ленину ХОГА не имеет никакого отношения.

Выслушав мнение сторон судья не выявил оснований для удовлетворения ходатайства горсовета о приостановлении действия распоряжения председателя Харьковской ОГА.

В свою очередь Прокопьев заявил, что Харьковский горсовет будет обжаловать это решение, поскольку, по его убеждению, суд не учел его доводов.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября во время многотысячного митинга в центре Харькова на площади Свободы активисты пытались снести 8-метровый памятник В.Ленину с постамента. Вечером в этот же день председатель Харьковской ОГА Игорь Балута издал распоряжение об исключении данного памятника из реестра памятников и демонтаже монумента, о чем сообщил на брифинге. После брифинга активисты со второй попытки снесли памятник Ленину.

15 октября Харьковский горсовет обратился в суд с административным иском, в котором требует признать незаконным и отменить распоряжение Балуты об исключении из госреестра и демонтаже памятника Ленину на Площади Свободы.

Рассмотрение этого иска еще не назначено.