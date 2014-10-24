Границу с Польшей будут патрулировать на квадроциклах и снегоходах

В Госпогранслужбе Украины заявили, что для усиления украинско-польской границы туда будет направлено 20 новых транспортных средств, которые объединяют в себе технические характеристики снегохода и квадроцикла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, транспортные средства в рамках проекта международной технической помощи получат Луцкий, Львовский и Мостиский пограничные отряды.

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Полученные транспортные средства объединяют в себе технические характеристики снегохода и квадроцикла. Поэтому летом транспортное средство пограничники смогут использовать как квадроцикл, а зимой это будет полноценный снегоход.

Ранее США передали украинским пограничникам 45 единиц военной техники на $3 млн. В частности, пограничники получили грузовые автомобили, тягачи, топливозаправщики, микроавтобусы, в том числе бронированные, краны, экскаваторы и тракторы. Кроме того, пограничникам поставлены бинокли, переносные тепловизоры, пневмокаркасные модули, дизельные генераторы и спальные мешки.