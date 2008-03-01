По состоянию на 28 февраля УкрГазЭнерго растаможило газа на 8 миллиардов

Украина в январе-феврале 2008 года осуществляла таможенное оформление поставок природного газа по контрактам ЗАО «УкрГазЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«По состоянию на 28 февраля было оформлено газа на 8 млрд. грн. Это газ, который идет по контракту УкрГазЭнерго при стоимости 179,5 доллара за тысячу кубометров газа. Весь объем газа декларируется по этой цене, и по этой цене снимаются все налоги, и, прежде всего, налог на добавленную стоимость», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Председатель Гостаможни подчеркнул, что в дальнейшем таможенное оформление природного газа будет осуществляться в соответствии с национальным законодательством. «Если будут установлены новые правила игры, то, конечно, мы будем выполнять новые правила. Я не могу что-то игнорировать или создавать условия. Я работаю исключительно в законодательном поле. Я выполняю законы Украины, указы Президента, решения правительства. На сегодня у меня нет оснований не растамаживать газ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина с 1 марта прекращает таможенное оформление поставок газа по контрактам УкрГазЭнерго.

«С 1 марта мы занимаем четкую позицию – никакого растамаживания на «УкрГазЭнерго» не будет. И для этого будет решение правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.