"1 сентября обучение в школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мер", - нардеп Андрей Стрихарский

В учебных заведениях увеличат количество входов. В классах-расстояние между партами.

По планам правительства и министерства образования и науки Украины, с 1 сентября учебный процесс в школах начнется в обычном режиме. Но касается регионов с "зеленой» и "желтой" зоны (на них Украину поделили в соответствии с уровнем заболеваемости коронавирусом среди населения) - рассказал народный депутат Андрей Стрихарский.

«1 сентября учебный процесс в школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мер. Среди них: соблюдение социальной дистанции, масочный режим, температурный скрининг, дезинфекция помещений. В учебных заведениях увеличат количество входов. В классах - расстояние между партами. На пол в коридорах нанесут специальную разметку. На время карантина в школах не будут проводить массовые мероприятия, а актовые залы адаптируют для нужд обучения. Некоторые занятия будут поводить на открытом воздухе. К работе не будут допускаться работники заведения с температурой более 37,2°C. А передвигаться и заходить в помещение школы нужно будет только в маске. Надо понимать, что это временные ограничения и за время пандемии мы уже привыкли к ограничениям и социальной ответственности. Важно, чтобы перед началом учебного года родители обсудили важность соблюдения противоэпидемических мероприятий с детьми. Ведь от этого зависит их здоровье», — пояснил народный депутат Андрей Стрихарский.

Что же касается торжеств по случаю 1 сентября и праздника первого звонка, то в Минздраве Украины предостерегают от проведения массовых мероприятий.

Это все касается регионов из «зеленой» зоны.

В городах с "оранжевым" уровнем опасности — запрещено посещать учебные заведения в группах более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования. В «красной» зоне учебный процесс запрещен.

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Автор: УНИАН