На YouTube-канале уже опубликованы обращения на русском языке от ряда украинских инфлюэнсеров.

Вчера, 26 февраля, группа 1+1 media запустила русскоязычный YouTube канал "Скажи россиянам правду", на котором публикуются обращения украинских и российских звезд и публичных лиц к русскому народу. Канал призван донести до россиян правду об агрессивной и кровопролитной войне, развязанной РФ на территории Украины, развенчать пропагандистские мифы, навязываемые своему народу российскими властями.

Так, на YouTube-канале уже опубликованы обращения на русском языке от украинских инфлюэнсеров Джамалы, Юрия Горбунова, Потапа, NK, Alekseev, Маши Ефросининой, Дмитрия Гордона, Оли Поляковой, Алана Бадоева, Антона Птушкина, Святослава Вакарчука, Елены Кравец, Ивана Дорна. Свою позицию за немедленное прекращение российской агрессии высказали и российские артисты Андрей Макаревич (группа "Машина времени"), Алексей Кортнев (группа "Несчастный случай") и Валерий Меладзе. Также YouTube-канал разместил мощное стихотворение-манифест от MONATIK и видео допросов пленных оккупантов, на которых они подтверждают свое происхождение и задачи по захвату Украины.

1+1 media призывает всех небезразличных распространять видео и YouTube канал "Скажи россиянам правду" среди своих друзей, знакомых, российских подписчиков.

YouTube-канал:https://cutt.ly/JP7yVDk

Напомним, мировые лидеры мнений активно распространяют правду на информационном фронте: Украину поддерживает весь мир, а звезды через соцсети призывают говорить и распространять правду среди своих подписчиков. В поддержку Украины высказались Мадонна, Анджелина Джоли, Мила Йовович, Арнольд Шварцнеггер, Мэй Маск, Джаред Лето и многие другие. Страницы 1+1 и 1+1 media в соцсетях запустили соответствующие хештеги #standwithukraine та #скажи_россиянам_правду. Кроме того, 1+1 в социальных сетях запустили флешмоб в поддержку Вооруженных сил Украины, мужественно защищающих родную землю от российских оккупантов. Приобщиться к флешмобу можно по хештегам #дякуюЗСУ, #пишаюсяЗСУ.

Кроме того, ведущие украинские медиагруппы обратились к международным провайдерам с предложением выключить российские новостные каналы. При поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины ведущие украинские медиагруппы – 1+1 media, StarLight Media, Медиа Группа Украина и Inter Media Group – обратились к международным телевизионным провайдерам с просьбой выключить вещание для российских новостных каналов на европейских спутниках, кабельных сетях, ОТТ-платформах и других ресурсах.