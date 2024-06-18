Разработчики видят большой потенциал для применения своего изделия.

Атомная энергия - это не только об огромных АЭС, но и о "карманных" батарейках. Так, калифорнийская компания Infinity Power утверждает, что успешно разработала очень мощную и долговечную "ядерную батарейку", заряда которой хватит на 100 лет. Об этом пишет World Nuclear News.

Отмечается, что ядерная батарейка была разработана при поддержке Министерства обороны США, и она продемонстрировала общую эффективность в более 60%.

"По сравнению с другими радиоизотопными методами преобразования энергии с низкой эффективностью (<10%), это самый высокий уровень общей эффективности, когда-либо достигнутый. Это показывает, что будущий коммерческий выпуск радиоизотопных источников тока нового поколения подает огромные надежды", - отмечает компания.

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Ядерные батареи - также известные как радиоизотопные батареи - работают по принципу выделения энергии в результате распада ядерных изотопов и преобразования ее в электрическую энергию с помощью полупроводниковых преобразователей. Infinity Power говорит, что в их батарейке используется новый тип электрохимического преобразования энергии.

Компания утверждает, что ее "крошечное устройство в форме "таблетки" может обеспечивать десятки милливатт мощности в течение более 100 лет". При этом в Infinity Power уверяют, что эта технология поддается масштабированию, то есть этот способ генерации электроэнергии можно использовать в широком диапазоне мощностей - от нановатт до киловатт или более.

"Из-за его высокой эффективности, он требует меньше радиоизотопов для генерации такого же количества энергии, которое дают другие процессы преобразования. Кроме того, по сравнению с предыдущими методами, которые позволяют лишь ограниченный выбор, он предлагает значительно более широкий диапазон выбора радиоизотопных материалов", - говорится в заявлении разработчиков.

Компания убеждена, что её разработка быстро найдёт своё широкое применение в имплантированных медицинских устройствах, глубоководных или космических аппаратах, для питания аппаратуры в отдалённых районах и т.д.

Другие новости энергетической науки

Как писал УНИАН, компания TerraPower, основателем которой является Билл Гейтс, начала подготовку к строительству натриевого атомного реактора - первого в мире.

После ввода в эксплуатацию установка под названием Natrium, станет полностью функционирующей коммерческой электростанцией. По словам Гейтса, Natrium станет "самой передовой и безопасной ядерной установкой в мире. Она будет производить гораздо меньше отходов, чем обычные реакторы".

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