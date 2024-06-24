Пока что речь идет лишь о прототипе, однако уже в ближайшем будущем КНР может получить действующую ракету.

Китайская государственная космическая компания опередила частный сектор КНР в разборке многоразовых ракет. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Перспективная ракета стартовала вчера, 23 июня. Это прототип диаметром 3,8 м, оснащенный тремя двигателями, использующими в качестве топлива метан, а в качестве окислителя - жидкий кислород.

Прототип достиг высоты 10 км, после чего начался контролируемый спуск. На высоте 50 м над землей были развернуты четыре посадочные опоры, на которые ракета удачно приземлилась.

Ракету разработали специалисты Шанхайской академии космических технологий (SAST), которая входит в состав Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

В качестве конкурента SAST выступает стартап Landspace, базирующийся в Пекине. Сейчас он также активно работает в направлении создания многоразовых ракет.

Космический рынок будущего - что нужно знать

На сегодня лидерами в сфере разработки многоразовых ракет являются США: речь, в первую очередь, о компаниях Rocket Lab и SpaceX.

Причем последняя активно работает над созданием полностью многоразового носителя Starship, который станет самой большой и наиболее мощной ракетой в мире.

Предполагается, что благодаря новым мощностям SpaceX сможет производить по одному Starship в день. В будущем эту ракетную систему хотят использовать, в частности, для полетов к Марсу и Луне.

Напомним, в июне SpaceX впервые удалось успешно приводнить ускоритель Starship, что стало огромным шагом вперед в разработке космической системы нового поколения.

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