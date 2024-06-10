Благодаря новым мощностям компания Илона Маска планирует производить по одному Starship в день.

Появилась информация о расширении "Звездной базы" SpaceX в Бока-Чика (штат Техас). Речь идет о строительстве Starfactory - большой промышленной зоны, благодаря которой площадь базы увеличится на девять тысяч квадратных метров, что поможет SpaceX достичь амбициозной цели по производству одного Starship в день. Об этом сообщает New Atlas.

"Когда вы входите на эту фабрику, она действительно вдохновляет. Сердце выпрыгивает из груди. Она поможет нам значительно увеличить темпы производства, поскольку мы стремимся к реализации нашей долгосрочной цели - производить по одному кораблю в день, а вскоре с конвейера сойдет вторая версия Starship", - заявила Кейт Тайс, глава отдела проектирования систем качества в SpaceX.

Предполагается, что Starship Version 2 будет проще в производстве по сравнению с первой модификацией. Второй вариант будет нести больше топлива и сможет похвастаться большей надежностью. Также новая версия получит некоторые аэродинамические отличия.

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Запуск Starship - большой шаг вперед для SpaceX

Напомним, 6 июня компания Илона Маска осуществила новый испытательный запуск космической системы Starship, которая является крупнейшей и наиболее мощной ракетой-носителем в истории.

Четвертый испытательный старт проходил по той же траектории, что и третий, который провели в марте.

Во время нового испытания корабль вышел на суборбитальную траекторию. Первую ступень удалось приводить в Мексиканском заливе, вторую - в Индийском океане.

Отметим, что Starship является полностью многоразовой двухступенчатой сверхтяжелой системой, которая состоит из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship.

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