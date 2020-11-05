В индивидуальном чате любой участник может включить или отключить исчезающие сообщения.

Мессенджер WhatsApp объявил о новой функции исчезающих сообщений. При включении этого режима, сообщения будут пропадать из чата через семь дней.

Читайте такжеWhatsApp заподозрили в передаче данных пользователей FacebookВ компании заявили, что это сделает беседы «еще более неуловимыми и конфиденциальными». Исчезающие сообщения станут доступны в течение ноября.

В индивидуальном чате любой участник может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать администратор. В компании считают, что неделя является оптимальным сроком, когда можно освежить в памяти предыдущую переписку, необходимость в которой исчезнет со временем, например, если нужно вспомнить адрес магазина или посмотреть список продуктов для покупки. Если переслать исчезающее сообщение в чат, где эта функция отключена, то сообщение не исчезнет, передает kommersant.

Разработчики приложения начали тестировать эту функцию с ноября 2019 года. Тогда можно было выбрать время, через которое будут удалены сообщения: через час, день, неделю, месяц или год.

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Автор: УНИАН