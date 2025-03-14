Когда он будет готов, он сможет летать со скоростью до 29 тысяч километров в час.

Компания Radian Aerospace представила свое видение будущего: разработку самолетоподобного космоплана, способного разгоняться до 29 000 км/ч.

Этот аппарат, названный Radian One, предназначен для полетов на низкую околоземную орбиту — космоплан нового поколения, который станет первым в мире полностью многоразовым космическим аппаратом, способным выходить на орбиту за один этап. Однако, в отличие от традиционных ракет, он будет взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы – и приземляться тоже, вместо приводнения в океане, пишет The Sun.

Radian One рассчитан на экипаж из пяти человек, так что заменить Boeing 747 он явно не сможет. Но в компании считают, что этот аппарат может революционизировать воздушные перевозки в тех случаях, когда важна скорость.

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Radian обещает, что Radian One сможет доставить любой груз весом до 2 267 кг в любую точку Земли менее чем за час. На обратном пути грузоподъемность удваивается – например, при возвращении оборудования с космической станции.

Radian надеется, что в будущем его космоплан сможет перевозить и людей, и оборудование на частные и государственные орбитальные станции.

Как это должно работать

Взлет Radian One осуществляется с ракетного ускорителя на рельсах длиной около 3,2 км. Этот ускоритель, установленный на взлетно-посадочной полосе, разгоняет космоплан до 865 км/ч.

После этого Radian One набирает скорость до 29 000 км/ч, выходя на орбиту. Сам подъем будет напоминать взлет обычного пассажирского самолета. Компания также обещает "плавный вход в атмосферу", а посадка возможна на любую совместимую полосу длиной не менее 3 км.

Radian утверждает, что сможет подготовить космоплан к полету всего за 90 минут, а время между запусками составит 48 часов. Каждый космоплан Radian One сможет совершить до 100 полетов – а возможно, и больше.

"Пассажиры смогут подняться и остаться на орбите. Мы облетим планету примерно за 95 минут, так что стандартный полет, вероятно, будет включать три круга вокруг Земли" – говорит глава Radian Aerospace Ричард Хамфри.

При этом пока нет точной даты, когда Radian One будет доступен для коммерческих космических полетов.

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Кроме того, загадочный сигнал из космоса годами беспокоил ученых. После длительного изучения той части космоса телескопами ученые, кажется, нашли объяснение этой загадке. Взрывы радиоизлучения со стабильным двухчасовым интервалом поступают из созвездия Большой Медведицы.

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