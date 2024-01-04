Эти пробелы не были вызваны естественной эрозией или боевыми действиями.

Археологи назвали возможную причину того, почему Великая китайская стена имеет огромные разрывы, ставящие под сомнение ее эффективность в качестве оборонительного сооружения. Группа ученых, изучавшая малоизвестный участок стены на границе с Монголией, опубликовала свои выводы в Journal of Field Archaeology.

Стоит отметить принципиальный момент. В представлении рядового человека Великая китайская стена предстает как длиннющая сплошная стена, которая тянется на тысячи километров. Однако на самом деле этим термином обозначают целую серию оборонительных укреплений, построенных в разные эпохи против разных угроз. Порой они дублируют друг друга, или даже пересекаются.

Самые ранние участки стены были построены в 7 веке до нашей эры, но только в 3 веке до нашей эры Цинь Ши Хуан — первый император объединенного Китая — объединил несколько существующих стен в единую систему для защиты от вторжений с севера. Строительство продолжалось вплоть до 16-го века. Самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся части стены относятся к этому периоду.

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Большинство недавних исследований было сосредоточено на секциях, построенных во времена династий Мин и Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Но участок, на котором сосредоточились авторы этого исследования (они называют его "Монгольской дугой"), до сих пор получал крайне мало внимания и является одним из самых загадочных.

Этот участок стены простирается примерно на 400 км дугообразной линией, которая проходит более или менее параллельно современной китайско-монгольской границе через восточные монгольские провинции Дорнод и Сухэ-Батор. Участок является частью более крупной системы стен, которая, как полагают, была построена где-то между 11 и 13 веками, и состоит из земляных стен и связанных с ними сооружений, включая траншеи, форты и башни-маяки.

Как отмечают авторы исследования, эта система является одной из самых загадочных частей Великой Китайской стены.

"Несмотря на ее масштаб и сложность, непонятно, когда именно она была построена, кто ее построил и с какой целью. Неясно даже, был ли построен весь массив стен одновременно или, как мы сейчас предполагаем, это скопление различных проектов, созданных в течение длительного периода времени", – говорится в публикации.

Цель последнего исследования состояла в том, чтобы всесторонне задокументировать и предоставить предварительный анализ участка монгольской дуги, который был в значительной степени упущен в академическом дискурсе. Возможно, это потому, что он расположен в отдаленных районах, а также не впечатляет визуально.

Сведя воедино разрозненные сведения о Монгольской дуге, как-то старые советские карты, спутниковые изображения, китайские атласы, а также проведя осмотр объекта непосредственно на месте, группа ученых создала значительно лучшую карту этого объекта. Одним из ключевых выводов, сделанных командой, было обнаружение больших пробелов в некоторых областях.

Полевые исследования показали, что эти пробелы не были вызваны естественными процессами, поэтому наиболее вероятно, что стены в этих местах вообще никогда не были построены. При этом исследователи не верят, что пробелы оставили умышленно, чтобы обеспечить возможность для перемещения людей по разные стороны стены, ведь это подрывает эффективность сооружения в целом.

Хотя причина этих пробелов еще не подтверждена, исследователи предлагают одно возможное объяснение: монгольская дуга была построена поспешно в последние годы династии Цзинь для защиты от ожидаемых монгольских захватчиков. В результате некоторые части могли быть незаконченными.

Этот аргумент уже выдвигался историками ранее, но недавние исследования предоставляют, возможно, первые археологические доказательства в поддержку этой гипотезы "поспешного строительства стен".

Тем не менее, исследователи также обнаружили некоторые доказательства того, что основной целью монгольской дуги — или, по крайней мере, ее части — могла быть не защита от захватчиков, а контроль за перемещением людей и их стад. Авторы говорят, что планируют будущие исследования, чтобы проверить некоторые из своих гипотез.

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