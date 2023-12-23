Хотя Геродот любил привирать в своих рассказах о далеких народах, здесь он, как оказалось, был близок к правде.

Древнегреческий историк и географ Геродот, которого часто обвиняют в распространении чепухи под видом фактов, рассказывал, что "свирепые скифы" снимали кожу с убитых врагов и делали из нее колчаны для стрел. Недавние научные открытия показывают, что, по крайней мере, в этом вопросе Геродот говорил правду.

Анализ обрезков кожи, полученных из скифских захоронений на юге Украины, показал, что некоторые колчаны имеют в своей конструкции элементы человеческого происхождения. Результаты этого исследования, проведенного группой археологов из Копенгагенского университета (Дания), опубликованы в американском научном журнале Plos.

"Наши результаты показывают, что для кожаных изделий скифы в основном использовали домашних животных, таких как овцы, козы, крупный рогатый скот и лошади, в то время как меха были сделаны из диких животных, таких как лиса, белка и кошачьи", – говорится в публикации.

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Но неожиданным открытием стало наличие двух образцов человеческой кожи в таких изделиях, что является первым прямым доказательством утверждения Геродота об использовании скифами кожи мертвых врагов.

Геродот жил в 5 веке до нашей эры, примерно в то время, когда скифское общество было на пике своего развития. Он посвятил скифам одно из своих "научных" произведений, в котором подробно описал, как скифские воины обезглавливают своих врагов, чтобы эти головы были доказательством победы, которое можно показать царю.

При этом Геродот утверждал, что с головы убитого врага снимали скальп и потом якобы использовали его как полотенце, которое вешали на уздечку своей лошади. Чем больше таких "полотенец" у воина, тем выше статус он получает.

"Многие скифы даже делали одежду для ношения из этих скальпов, сшивая их вместе, как кожаные пальто", — писал Геродот, также упоминая изготовление колчанов из человеческой кожи.

Теперь же исследования 45 лоскутков кожи, выкопанных из 14 различных мест захоронения, показали принадлежность человеку некоторых из этих лоскутков. Причем обнаружили такие образцы именно на колчанах для стрел, которые легко распознать по конструкции.

Исследователи отмечают, что колчан не был изготовлен из человеческой кожи весь. Большая часть материала принадлежит коже нескольких животных, и только верхняя часть колчана была человеческой кожей. Исследователи предполагают, что колчаны делали из любой имеющейся под рукой кожи, и лишь накладывая сверху более редкий материал.

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