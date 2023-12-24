Первый найденный скелет находился частично под скалой: верхняя часть его находилась внутри пещеры, а ноги торчали наружу.

Группа археологов, которая ведет раскопки возле древнего города-крепости Тулум, обнаружила запечатанную пещеру, заполненную останками людей и животных, возраст которых может быть более 1000 лет.

Команда обнаружила большую скалу, закрывающую вход в пещеру на полуострове Юкатан в Мексике, пишет New York Post. Согласно пресс-релизу Национального института антропологии и истории, после того, как ученые убрали камень, то обнаружили внутри останки восьми человек.

Первый найденный скелет находился частично под скалой: верхняя часть его находилась внутри пещеры, а ноги торчали наружу. Останки, включая кости и черепа, найденные в двух небольших камерах, все еще хорошо сохранились, поскольку окружающая среда внутри пещеры способствовала сохранению их нетронутыми.

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Наряду с человеческими костями археологи также нашли останки животных, в том числе собак, оленей, опоссумов, броненосцев, лягушек, морских черепах и акул.

Археологи допустили, что люди и животные были похоронены вместе во время погребальных церемоний до того, как европейцы прибыли в Америку.

Пещера высотой 20 дюймов, плохо освещенная и очень узкая, была также полна насекомых и керамических фрагментов, датируемых, вероятно, периодом между 1200 и 1550 годами. Ученые такжне указали, что над в ходом в пещеру была найдена улитка, которую майя считали украшением.

Другие новости о цивилизации майя

Древние короли майя, возможно, подсказали современным людям, как справиться с водным кризисом. Исследование установило, что древние люди использовали водные растения и цветы для фильтрации и очистки воды в водоемах, из которых они брали воду для своих потребностей, пишет Newsweek. При этом, ученые отметили, что современным людям есть чему поучиться у майя в борьбе с засухой, которая стала слишком распространенной в разных частях Земли.

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