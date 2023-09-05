Подозреваемые признались, что использовали экскаватор, чтобы пробить яму в стене эпохи Мин в провинции Шаньси.

Два человека были задержаны после того, как с помощью экскаватора вырыли проход в Великой Китайской стене. Они признались на допросе, что хотели проложить короткий путь в стене и сократить время на дорогу, пишет The Guardian.

Полиция в провинции Шаньси нашла их, проследив за оставленным техникой следами, которая использовалась для разрушения сегмента стены - остатков огромного сооружения, построенного императорами Китая для сдерживания иностранных захватчиков.

Строительство Великой стены, разделенной на участки общей протяженностью в тысячи километров, началось в третьем веке до нашей эры и продолжалось веками. Пострадавший участок, расположенный примерно в шести часах езды к западу от центра Пекина, относится к временам китайской династии Мин, существовавшей с 14 по 17 века.

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Сообщается, что подозреваемые нанесли "необратимый ущерб" стене эпохи Мин, которая была описана как "относительно неповрежденный" участок, имеющий значительную исследовательскую ценность.

Великая Китайская стена - другие новости

Как сообщал УНИАН, в провинции Шэньси на северо-западе Китая обнаружили руины средневекового замка, который входил в систему фортификаций Великой Китайской стены.

Великая Китайская стена имеет длину 8851 км и 800 м и считалась олицетворением тиранов, а местные жители имели возможность разбирать ее по кирпичику для собственных нужд. Поэтому ныне большая часть этого архитектурной достопримечательности просто недоступна для туристов из-за своего аварийного состояния, причиной которого также были и природные стихии.

В прошлом году после землетрясения на северо-западе Китая обрушилась часть Великой стены. Тогда обвалился двухметровый участок стены, построенный во времена династии Мин (1368-1644 годов).

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