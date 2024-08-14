В одном зловещем предсказании говорится, что лунное затмение утром означает "конец династии".

Археологи с помощью искусственного интеллекта наконец расшифровали 4000-летние надписи на вавилонских клинописных табличках, предсказывающих гибель. Они оставались непереведенными более века.

Теперь расшифрованный текст показывает, что вавилоняне считали лунные затмения не просто небесными событиями, но и дурными предзнаменованиями, предсказывающими смерть и разрушение, пишет Independent.

Текст является старейшей археологической записью предзнаменований лунного затмения и показывает, как древние астрологи делали предсказания о катастрофах, угрожающих цивилизации Месопотамии, с помощью небесных явлений.

Видео дня

На одной из табличек отмечается, что "затмение утром" означает "конец династии". "Если затмение внезапно начнется из центра и сразу же прояснится: умрет царь, Элам будет разрушен", - говорит одно зловещее предсказание астролога. Другой текст вещал о том, что вечернее затмение означает эпидемию. "Если затмение будет не в ту сторону, ничто не пощадится, потоп произойдет повсюду", - говорит еще одна надпись.

Неясно, что именно астролог имел в виду под затмением "не в ту сторону", но исследователи подозревают, что это относится к сценарию, в котором диск луны, как говорят, "смотрит в противоположную сторону от ожидаемой".

Ученые расшифровали четыре таблички из коллекции Британского музея. Они были найдены в процветающем древнем вавилонском городе Сиппар - части современного Ирака - примерно в 1200 году до нашей эры.

Они представляют собой древнейшие известные примеры предзнаменований лунного затмения и дают новое представление о почитании небесных тел среди жителей южной Месопотамии в начале второго тысячелетия до нашей эры.

"Вавилонская астрология была академической отраслью гадания, основанной на вере в то, что события на небе были закодированными знаками, помещенными там богами в качестве предупреждений о будущих перспективах тех, кто находится на Земле", - рассказали археологи.

"Астрологическое наблюдение было частью защиты царя и регулирования его поведения в соответствии с желаниями богов", - добавили ученые.

Месопотамская цивилизация

Месопотамская цивилизация возникла на землях между реками Тигр и Евфрат на территории современного Ирака, северо-востока Сирии и юго-востока Турции.

Она стала важнейшей вехой развития человеческой цивилизации, расширившись от сельскохозяйственных поселений до крупных городов, используя свое расположение между двумя реками.

На этой земле около 3-4 тыс. лет назад местное население начало записывать окружающие связи, которые, как они думали, помогут им понять, что может произойти в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: