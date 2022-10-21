На территории современного Ирака находятся некоторые из самых древних городов мира, в том числе Вавилон.

На севере Ирака археологи обнаружили наскальные рельефы, возраст которых составляет около 2700 лет.

Их обнаружила группа американских и иракских исследователей, занятых восстановлением древних ворот Машки, которые боевики "Исламского государства" разрушили в 2016 году, сообщает Би-би-си.

На восьми мраморных рельефах изображены сцены войны, виноградные лозы и пальмы. Они датируются временем правления ассирийского царя Сеннахериба, который правил древним городом Ниневия с 705 по 681 год до нашей эры, говорится в заявлении Государственного совета по древностям и наследию Ирака.

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Предположительно реликвии когда-то украшали его дворец, а затем были перенесены к воротам Машки, прокомментировал находку Фадель Мохаммед Ходр, глава иракской археологической группы. По словам Ходра, когда мраморные плиты были установлены у ворот, они были частично погружены в землю, и участки, находившиеся в земле, сохранились. Эту резьбу можно увидеть и сегодня, а находившиеся над землей барельефы со временем окончательно стерлись.

Ворота Машки - одни из самых больших в Ниневии - служили символом величия и могущества города. Ворота реконструировали в 1970-х годах, но в 2016 году их бульдозерами снесли боевики "Исламского государства". Они также разграбили и разрушили несколько доисламских памятников в Ираке, посчитав их символами идолопоклонства.

Группа археологов, в которую входят эксперты из иракского университета Мосула и Пенсильванского университета США, работает над восстановлением ворот Машки в том виде, в котором они существовали до встречи с бульдозерами "Исламского государства".

Древние памятки в Ираке

В Ираке было обнаружено более 10 тыс. археологических памятников. На территории современного Ирака находятся некоторые из самых древних городов мира, в том числе Вавилон.

Но за годы конфликтов многие археологические памятники были разграблены, разрушены или повреждены в результате военных действий или вандализма.

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