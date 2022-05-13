Полет метеора запечатлели множество камер наблюдения.

В небе над Европой заметили яркий огненный шар, который оказался падающим метеором.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, Американское метеорное общество на сегодняшний день получило уже более 300 отчетов о данным метеорите, большинство из которых поступило от метеорной сети Великобритании.

По данным издания, очень яркий огненный шар был замечен над юго-западом Великобритании. Видимое падение длилось несколько секунд. Также этот метеор видели из Уэльса, Франции и Нидерландов.

Напомним, ранее в небе над США рассыпался и сгорел осколок кометы. Явление было настолько ярким, что его обнаружили все метеорные камеры НАСА в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: