Власти пока никак не комментировали падение метеорита.

В турецком курортном городе Измир зафиксировали падение метеорита.

Об этом сообщает издание Sabah.

По данным издания, метеорит упал в субботу, 31 июля, в 1:54 по местному времени. При этом газета отметила, что власти никак не комментировали падение метеорита.

Видео инцидента появилось в сети. На записях видно, что крупный метеорит на мгновение озарил небо.

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28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились лесные пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

По состоянию на 29 июля информации о пострадавших украинцах от пожаров на юге Турции не было.

МИД Украины призвало украинцев воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов.

Автор: Денис Прядко