С 10 мая вход на выставку будет действовать по предварительной записи.

На выставке "Украина. Распятие" в столичном музее Второй мировой войны представили артефакты военной агрессии России в Украине.

Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открылась выставка "Украина. Распятие" о реалиях войны в Украине.

"Музейщики презентовали красноречивую коллекцию артефактов военной агрессии России в Украине. Это трофеи Вооруженных Сил Украины, обустройство укрытий, где сегодня живут украинцы, ужасные и мощные кадры войны за самоопределение и существование нашего государства", - сказано в сообщении.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отмечает, что в этом году в нашей стране День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне являются довольно необычными. По его словам, поэтому и открыта выставка нашей сегодняшней войны "Украина. Распятие".

"Она бы не стала возможной без наших героических Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел Украины", - подчеркнул Ткаченко.

В сообщении отмечается, что 9 мая музей не работает, а с 10 мая - вход на выставку будет действовать по предварительной записи во избежание очередей и скопления. При этом будут пускать одновременно столько людей, сколько вмещает бомбоубежище музея.

Как сообщал УНИАН, 6 мая российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка, смотритель музея получил ранение.