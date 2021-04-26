Ученые подчеркивают, что йод и гидроксихлорохин не является полноценным лечением от COVID-19.

Сингапурские медики обнаружили, что регулярное использование спрея для горла на основе йода снижает риск заражения COVID-19 более чем на 20%.

Исследование было проведено группой ученых-клиницистов из Национальной университетской системы здравоохранения Сингапура (NUHS), пишет НВ со ссылкой на местное издание Straits Times.

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Образцы крови были взяты в более 3 тысяч мужчин, которых поместили на карантин в общежитие в мае прошлого года.

Участники исследования были разделены на пять групп, каждая из которых принимала в течение шести недель один из препаратов: витамин C (контрольная группа), цинк и витамин C, спрей для горла на основе йода, гидроксихлорохин (противомалярийное средство).

Через шесть недель были собраны образцы крови и проанализированы их антитела к Sars-CoV-2. Было обнаружено, что 70% тех, кто принимал витамин С, были инфицированы, также заболели 46% принимавших спрей на основе йода, и 49% рабочих в группе гидроксихлорохина.

По результатам эксперимента, прием лекарств с йодом три раза в день или препарата гидроксихлорохина — противомалярийного препарата, один раз в день, снижают вероятность заражения COVID-19, на 24%.

По словам ученых, перепрофилирование доступных существующих лекарств, таких как спреи с йодом и гидроксихлорохин, является практическим способом сдержать распространение вируса, особенно в регионах, где свирепствует COVID-19.

Летальных случаев среди участников исследования не было зафиксировано, также никто не нуждался в госпитализации из-за пневмонии.

Несмотря на успешность лечения, ученые подчеркивают, что только массовая вакцинация во всем мире сможет эффективно остановить вирус, и такие немедикаментозные вмешательства, как масочный режим и физическое дистанцирование, являются единственными проверенными мерами для уменьшения риска заболеваемости.

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Автор: Виктория Гордиенко