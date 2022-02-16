Запуск запланирован на 1 марта.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало, как запечатывают спутник в обтекатель ракеты. Запуск запланирован уже следующий месяц.

Об этом сообщает NASA в своем Twitter-аккаунте.

На обнародованных снимках видно, как инженеры запечатывают геостационарный экологический спутник GOES-T, который принадлежит Национальному управлению океанических и атмосферных исследований. Запуск запланирован на 1 марта с мыса Канаверал.

Отмечается, что спутник весит 2,7 тысячи килограмм. 28 февраля обтекатель со спутником доставят на стартовую площадку.

"Теперь все становится реальным, GOES-T полностью собран и готов к запуску. На следующей неделе мы проведем окончательные обзоры запуска и потренируем команды на их консолях запуска в рамках подготовки", - заявил руководитель миссии Рекс Энгельхардт.

Как сообщал УНИАН, 13 января, в 17:25 по киевскому времени компания SpaceX, которую основал миллиардер Илон Маск, запустила украинский спутник "Сич-2-30".

Данные "Сич-2-30" помогут украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Запуск спутника не прошел без неприятностей. "Сич-2-30" пришлось перезагрузиться из-за недостатка энергии, из-за чего его сначала не могли обнаружить системы США. Позже выяснилось, что связь со спутником неустойчивая из-за внешних факторов.

Спутник "Сич-2-30": что известно

В апреле 2021 года Кабинет министров согласовал финансирование создания и запуска украинского спутника, которые были начаты в 2013 году, а в 2015 году приняли решение, что его за свой счет доделает конструкторское бюро "Южное". Общая стоимость работ была оценена в 98 миллионов гривень.

Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников.

"Сич" предоставит качественные данные об инженерных сооружениях, перемещении военной техники и кораблей.

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