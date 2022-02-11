Глава космического ведомства назвал ситуацию со спутником "вполне адекватным показателем состояния отрасли".

Украина имеет еще месяц на решение проблемы, возникшей после запуска спутника "Сич-2-30".

Об этом сообщил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что после отделения космического аппарата с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры. Однако связь была установлена только на третьем сеансе, а не во время первых двух.

В результате ориентация аппарата осталась такой, что на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Батареи не могут заряжаться достаточно в таких условиях.

"Спутник перезагрузился и начал работать в режиме энергосбережения. Мы ожидаем, что в течение 1-1,5 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что даст возможность сделать ориентацию штатной. Летные испытания спутника уже возобновлены. Стандартный срок испытаний - 2 месяца, то есть до 13 марта. Мы имеем еще месяц на решение проблемы", - написал он.

Также Тафтай отметил, что непосредственная разработка спутников не является его задачей, он отвечает за стратегию и государственную космическую программу.

"Учитывая, что 11 лет Украина не запускала собственные спутники, результат с "Сич-2-30" является вполне адекватным показателем состояния отрасли", - отметил глава Госкосмоса.

Украинский спутник "Сич-2-30": что известно

Как сообщал УНИАН, украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" был выведен на расчетную орбиту 13 января в 18:51:58 по киевскому времени с помощью кластерного пуска ракеты-носителя Falcon 9.

Сообщалось, что со спутником нет устойчивой связи из-за ряда внешних факторов.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что вместо прямого контракта с компанией Илона Маска SpaceX для запуска спутника "Сич-2-30" использовали посредника - нидерландскую компанию ISILaunch. Поэтому стоимость запуска выросла с 1 до 1,8 млн долларов.

Однако в КБ "Пивденное" заявили, что причиной этого была практика SpaceX заключать контракты исключительно с агрегаторами райдшеринга, а утверждение, что спутник можно было запустить в полной комплектации за 1 млн долларов, не соответствует действительности.

В целом Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников.

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