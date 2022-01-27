"Сич" повернулся к Солнцу так, что на его рабочие поверхности попадает лишь отпечаток света с Земли, пояснили инженеры.

Украинскому спутнику Сич-2-30 пришлось перезагрузиться из-за недостатка энергии, из-за чего какое-то время его не могли обнаружить американские системы.

Об этом в комментарии изданию Сегодня сообщили в пресс-службе КБ Южное.

Как пояснили инженеры, Сич-2-30 повернулся к Солнцу так, что на его рабочие поверхности попадает лишь отпечаток света с Земли. В то же время прямое солнечное излучение либо вовсе не попадает, либо попадает под слишком маленьким углом, из-за чего спутнику пришлось перезагрузиться в автономном режиме.

"Связь есть, но она периодическая из-за дефицита энергии. В то же время отказов бортовой аппаратуры нет. В сложившихся условиях он функционирует штатно", – сказал главный конструктор и начальник бюро Константин Белоусов.

Читайте такжеНа 300% эффективнее: корейские дизайнеры создали металлические легкие (фото)Как сообщал УНИАН, 13 января, в 17:25 по Киеву, компания Илона Маска SpaceX запустила украинский спутник "Сич-2-30" в космос. Впоследствии он отделился от ракеты Falcon 9 и вышел на земную орбиту.

Данные, полученные благодаря "Сич-2-30", будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Запуск спутника "Сич-2-30": что известно

В апреле прошлого года Кабинет министров согласовал финансирование работ по созданию и запуску этого спутника, которые были начаты в 2013 году, а в 2015 году было принято решение, что его за свой счет достроит конструкторское бюро "Южное" (стоимость работ оценена в 98 млн грн).

Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников.

Спутник "Сич-2-30" является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году.

Спутник позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. Пространственное разделение "Сич-2-30" - 7 метров.

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