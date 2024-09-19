Это гигантские пучки ионизированной материи, которые вырываются из черной дыры со скоростью, близкой к световой и силой триллионов звезд.

Астрономы обнаружили самую большую пару струй из черных дыр, которые когда-либо видели. Их длина составляет 23 миллиона световых лет, что равно длине 140 галактик Млечного Пути. Они расположены друг к другу.

Как пишет журнал Nature , эту пару реактивных струй назвали Порфирионом в честь гиганта в греческой мифологии. Они представляют собой гигантские пучки ионизированной материи, которые вырываются из черной дыры со скоростью, близкой к световой и силой триллионов звезд.

Их обнаружили среди 10 000 других во время исследования с помощью европейского радиотелескопа LOFAR (Low Frequency Array).

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"Эта пара не просто размером с Солнечную систему или Млечный Путь. Мы говорим о 140 диаметрах Млечного Пути в целом. Млечный Путь был бы маленькой точкой в этих двух гигантских извержениях", - сказал ведущий автор исследования Мартин Оей, докторант по наблюдательной астрономии в Калифорнийском технологическом институте.

Как отмечается, сверхмассивные черные дыры обычно расположены в центрах галактик, всасывая материю из окружающей среды, прежде чем выбрасывать ее на экстремальных скоростях, создавая процесс обратной связи, который определяет эволюцию галактик. Однако ученые все еще до конца не понимают, как такие струи влияют на галактики вокруг них.

Чтобы лучше ответить на этот вопрос, исследователи и искали скрытые струи черных дыр, сканируя радиоизображения LOFAR, используя инструменты машинного обучения и ученых.

Как только ученые заметили первые намеки на гигантские потоки газа Порфириона, они использовали индийский гигантский метроволновый радиотелескоп (GMRT) и спектроскопический прибор темной энергии (DESI) в Аризоне, чтобы проследить происхождение струй.

Дальнейшие наблюдения, проведенные уже в обсерватории Кека на Гавайях, выявили точное расположение нового объекта и показали, что его шлейфы простираются далеко в "супермагистрали нитей", которые соединяют и питают галактики.

"До сих пор эти гигантские реактивные системы казались явлением недавней Вселенной. Если такие далекие струи могут достигать масштабов космической сети, то любое место во Вселенной могло быть подвергнуто воздействию черной дыры в какой-то момент космического времени", - говорит Оэй.

Как добавляется, Порфирион побил рекорд своего предшественника - реактивной структуры под названием Алькионей . Теперь ученые убеждены, что выбросы материи сверхмассивных черных дыр сыграли более ключевую роль в формировании современной Вселенной, чем считалось изначально.

"Возможно, мы смотрим на верхушку айсберга. Наше исследование LOFAR охватило лишь 15% неба. И большинство этих гигантских реактивных объектов, вероятно, трудно заметить, поэтому мы считаем, что этих гигантов гораздо больше", - добавил автор исследования.

Следующими шагами исследователей будет исследование того, как гигантские струи формировали раннюю Вселенную, когда они выбрасывали тяжелые атомы, тепло и магнитные поля в галактиках.

"Магнетизм на нашей планете позволяет процветать жизни, поэтому мы хотим понять, как он возник. Мы знаем, что магнетизм пронизывает космическую паутину, затем прокладывает себе путь к галактикам и звездам, и в конце концов к планетам, но возникает вопрос: с чего он начинается? Или эти гигантские струи распространяют магнетизм в космосе?", - заключает Оей.

Научные исследования

Как сообщал УНИАН, Солнечная система пережила невероятно близкое столкновение с чужой звездой. Ученые считают, что этот инцидент, который встряхнул наши окрестности, мог оставить "шрамы".

Несколько ранее зонд NASA нашел на краю Солнечной системы скрытые и неожиданные объекты. Это может иметь последствия для изучения процесса формирования планет в нашей Солнечной системе.

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