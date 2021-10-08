За последний год российские киберпрестурники стали намного активнее. Хакеры из Российской Федерации совершили более половины всех кибератак в мире.
Об этом говорится в отчете компании Microsoft.
По данным аналитиков, 58% всех атак - дело рук хакеров из РФ. Чаще всего упоминается хакерская группа Nobelium, участников которой подозревают в атаках на компании в 36 странах мира. Кроме того, именно они могут быть причастны к атаке SolarWinds, в результате чего пострадали организации 30 стран.
От рук хакеров Nobelium пострадала и Украина. При этом украинские хакеры стали вторыми по ответным атакам – 19%, а на первом месте американские - 46%.
Читайте такжеАктивность интернет-угроз для Android за лето выросла на 33%, а для macOS – на 10% - исследованиеЛидерами по хакерским атакам в мире, кроме РФ, стали следующие страны:
- Северная Корея - 23%;
- Иран - 11%;
- Китай - 8%.
Как ранее сообщал УНИАН, российские хакеры, стоящие за успешным взломом федеральных агентств США в 2020 году, в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети Америки и Европы.
Группа взломала несколько технологических компаний, используя новые инструменты и методы в некоторых своих операциях.