Чаще всего упоминается хакерская группа Nobelium из РФ.

За последний год российские киберпрестурники стали намного активнее. Хакеры из Российской Федерации совершили более половины всех кибератак в мире.

Об этом говорится в отчете компании Microsoft.

По данным аналитиков, 58% всех атак - дело рук хакеров из РФ. Чаще всего упоминается хакерская группа Nobelium, участников которой подозревают в атаках на компании в 36 странах мира. Кроме того, именно они могут быть причастны к атаке SolarWinds, в результате чего пострадали организации 30 стран.

От рук хакеров Nobelium пострадала и Украина. При этом украинские хакеры стали вторыми по ответным атакам – 19%, а на первом месте американские - 46%.

Читайте такжеАктивность интернет-угроз для Android за лето выросла на 33%, а для macOS – на 10% - исследованиеЛидерами по хакерским атакам в мире, кроме РФ, стали следующие страны:

Северная Корея - 23%;

Иран - 11%;

Китай - 8%.

Как ранее сообщал УНИАН, российские хакеры, стоящие за успешным взломом федеральных агентств США в 2020 году, в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети Америки и Европы.

Группа взломала несколько технологических компаний, используя новые инструменты и методы в некоторых своих операциях.

Автор: Анастасия Горбачева