Ученые предполагают, что надписи должны были приносить удачу.

В Испании археологи нашли причудливую 2000-летнюю бронзовую руку, которая покрытая загадочными надписями. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

Как сообщается, исследователи наткнулись на удивительно интригующую находку на севере Испании: бронзовую руку, которой уже приблизительно 2 тысячи лет, с четырьмя строками странных символов, начертанными на ее тыльной стороне.

Ученые предполагают, что надпись связана с древними палеоиспанскими языками и, возможно, была частью языка, который превратился в баскский в современной Испании.

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Известно, что примерно в то время, когда была сделана рука, этот район был населен васконами – племенем, которое оставило после себя очень мало письменных образцов.

Археологи предполагают, что бронзовая рука могла висеть у входа в здание. По мнению исследователей, возможно, что рука имела какое-то ритуальное или культурное значение.

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Как сообщал УНИАН, в начале февраля стало известно, что под Киевом археологи откопали тысячелетний некрополь и нашли уникальное украшение.

Тем временем в Северной Ирландии на болотах нашли человеческие останки, которым оказалось 2500 лет, а в Великобритании археологи обнаружили римскую погребальную кровать.

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