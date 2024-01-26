Ученые Северной Ирландии уже назвали это уникальным археологическим открытием.

В Северной Ирландии полицейские обнаружили в болоте человеческие останки, принадлежащие древнему человеку, который, возможно, жил более 2 тыс. лет назад.

Археологическое подразделение группы по обнаружению тел полицейской службы выявило останки после того, как в полицию сообщили о наличии костей на поверхности торфяника в окрестностях Беллаги - деревни в графстве Лондондерри, пишет Newsweek.

При первоначальном осмотре полиция не определила, были ли останки древними. "Мы приступили к раскопкам тела, тщательно и профессионально проведя судебно-медицинскую экспертизу", - заявила в пресс-релизе детектив-инспектор Никки Дихан.

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Первоначально при раскопках было обнаружено множество костей, в том числе относящиеся к голени левой ноги и правой руки. Дальнейшие исследования выявили еще несколько костей, принадлежащих одному и тому же человеку. Например, кости левой руки и левой бедренной кости были обнаружены выступающими из земли в нескольких футах к югу от поверхностных останков. Археологи также обнаружили дополнительные кости пальцев и грудину, а также другие останки.

Вскрытие, проведенное судебным антропологом, показало, что останки принадлежали парню и на момент смерти ему было от 13 до 17 лет.

Мало что известно о том, как умер человек, но в отличие от некоторых других древних останков, найденных в болотах, скелет хорошо сохранился, даже имелись части кожи, ногти на руках, ногах и, возможно, почки.

"Хорошо сохранившееся тело означало, что радиоуглеродное датирование можно было использовать для установления времени смерти", - объяснила Дихан. Радиоуглеродное датирование показало, что человек мог умереть примерно 2000–2500 лет назад.

"Теперь это наше единственное неповрежденное тело железного века в Северной Ирландии", - прокомментировал находку Аластер Раффелл из Королевского университета в Белфасте и добавил, что "это поистине уникальное археологическое открытие".

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