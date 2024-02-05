Первое подобное изделие, по словам специалистов, "невероятно хорошо сделано" и прекрасно сохранилось.

Археологи в Лондоне сделали "исключительно важное" открытие цельного деревянного погребального ложа. Это первая подобная находка на территории Великобритании и эксперты уже назвали ее "беспрецедентной"

Прекрасно сохранившуюся кровать раскопали на месте бывшего римского кладбища в самом центре Лондона, пишет The Guardian. Погребальная кровать изготовлена из высококачественного дуба и имеет резные ножки и шарниры, закрепленные небольшими деревянными колышками. Ее собрали перед тем, как положить мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

По словам специалиста по артефактам Лондонского археологического музея Майкла Маршалла, на месте находки есть множество других артефактов, которые еще предстоит изучить. Раскопки продолжаются.

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"Кровать стала полной неожиданностью, потому что мы никогда раньше не видели ничего подобного", - сказал Маршалл.

Он рассказал, что хотя есть сообщения о том, что людей несли на кроватях во время похорон, но на самом деле ученым не было точно известно, что это не выдумка. "Мы вообще не знали, что людей хоронили на таких римских погребальных кроватях. Это то, чему ранее не было найдено подтверждение в Британии", - объяснил специалист.

Никакого другого погребального инвентаря в погребении обнаружено не было, но это почти наверняка был человек высокого статуса, сказал Маршалл. "Это невероятно хорошо сделанный предмет мебели. Это настоящая столярная работа, а не что-то, сколоченное воедино. Это один из самых изысканных предметов мебели, когда-либо найденных в римской Британии", - поделился подробностями археолог.

На месте погребения найдены личные предметы, в том числе бусы, стеклянный флакон и украшенная лампа, которая, как считается, относится к самому раннему периоду римской оккупации между 43 и 80 годами нашей эры.

"В результате анализа этих захоронений начинают проявляться действительно весьма тонкие процессы того, как люди оплакивали своих умерших", - заключил ученый.

Другие археологические находки

Осенью 2023 года археологи нашли древнеегипетскую гробницу, в которой было вино 5000-летней выдержки. Ученые допустили, что гробница принадлежала давно забытой женщине-фараону из Первой династии.

Археологи в Египте обнаружили гробницу, возраст которой, как полагают ученые, превышает 4000 лет.

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