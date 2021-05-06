Найденной могиле примерно 78 тысяч лет

Ученые нашли древнейшее человеческое захоронение в Африке.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

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По данным ученых, человеческие захоронения, датируемые средним каменным веком, чрезвычайно редки в Африке. Найденной могиле примерно 78 тысяч лет.

Анализ костей показал, что найден скелет ребенка возрастом примерно 2,5-3 года. Захоронение обнаружили в пещере Панга-я-Саиди в Кении.

Предполагается, что скелет ребенка относится к Homo sapiens. Скелет был согнутом положении на правом боку, а колени были прижаты к груди.

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Автор: Екатерина Лиманская