Во время археологических раскопок обнаружено знаменитое место, где, как говорят, Иисус Христос исцелил слепого. Купель Силоам была найдена после того, как более 2000 лет была покрыта пустыней.
Это место в Иерусалиме, которое было впервые построено в 8 веке до нашей эры во время правления царя Езекии, было обнаружено благодаря совместным усилиям Управления древностей Израиля, Управления национальных парков Израиля и Фонда Города Давида. Об этом пишет Express.
Силоамский пруд, площадь которого на пике достигала более 5 тысяч квадратных метров, давал Городу Давида проточную воду. Его открытие имеет важное значение для последователей христианства.
"Продолжающиеся раскопки в Городе Давида - историческом месте библейского Иерусалима - особенно Силоамской купели и Дороги паломничества, служат одним из величайших подтверждений этого наследия и тысячелетних связей евреев и христиан с Иерусалимом. Не просто как вопрос веры, но и как факт", - сказал Зеев Оренштейн, директор по международным делам фонда "Город Давида".
Согласно отрывку из Евангелия от Иоанна, в этой купели Иисус вернул зрение слепому.
"Не существует полмили, которая бы значила больше для большего числа людей, которые подтверждают библейское наследие Иерусалима не просто как вопрос веры, но и на самом деле", - заявил Оренштейн.
"И, очевидно, живя в то время, когда так много библейского наследия подвергается сомнению, - иметь возможность раскопать все это историческое наследие и древность, которая показывает, что, будь то евреи или христиане, вы можете увидеть это, вы можете прикоснуться к нему, вы могли бы пройти по нему, потому что на самом деле наше наследие в Иерусалиме насчитывает тысячи лет, и это не просто вопрос веры, а факт, раскопанный здесь, в городе Давида", - добавил он.
Пока неясно, будет ли Силоамский бассейн открыт для публики.
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Как сообщал УНИАН, ранее израильские археологи исследовали пещеру возрастом 2000 тысячи лет и заявили, что она может быть местом захоронения "повитухи Иисуса" Саломеи. Пещера Саломеи ранее была закрыта для посетителей, но после окончания раскопок ее откроют для всех желающих.
Также израильские археологи нашли в другой пещере четыре римских меча, которые отлично сохранились благодаря сухому климату Мертвого моря. При этом три меча находились в деревянных ножнах. Археологи также нашли другие артефакты возрастом 6000 лет, и датированные римским периодом - около 2000 лет назад.