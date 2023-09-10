Библейские записи говорят, что Иисус Христос исцелил слепого у Силоамской купальни более 2000 лет назад.

Во время археологических раскопок обнаружено знаменитое место, где, как говорят, Иисус Христос исцелил слепого. Купель Силоам была найдена после того, как более 2000 лет была покрыта пустыней.

Это место в Иерусалиме, которое было впервые построено в 8 веке до нашей эры во время правления царя Езекии, было обнаружено благодаря совместным усилиям Управления древностей Израиля, Управления национальных парков Израиля и Фонда Города Давида. Об этом пишет Express.

Силоамский пруд, площадь которого на пике достигала более 5 тысяч квадратных метров, давал Городу Давида проточную воду. Его открытие имеет важное значение для последователей христианства.

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"Продолжающиеся раскопки в Городе Давида - историческом месте библейского Иерусалима - особенно Силоамской купели и Дороги паломничества, служат одним из величайших подтверждений этого наследия и тысячелетних связей евреев и христиан с Иерусалимом. Не просто как вопрос веры, но и как факт", - сказал Зеев Оренштейн, директор по международным делам фонда "Город Давида".

Согласно отрывку из Евангелия от Иоанна, в этой купели Иисус вернул зрение слепому.

"Не существует полмили, которая бы значила больше для большего числа людей, которые подтверждают библейское наследие Иерусалима не просто как вопрос веры, но и на самом деле", - заявил Оренштейн.

"И, очевидно, живя в то время, когда так много библейского наследия подвергается сомнению, - иметь возможность раскопать все это историческое наследие и древность, которая показывает, что, будь то евреи или христиане, вы можете увидеть это, вы можете прикоснуться к нему, вы могли бы пройти по нему, потому что на самом деле наше наследие в Иерусалиме насчитывает тысячи лет, и это не просто вопрос веры, а факт, раскопанный здесь, в городе Давида", - добавил он.

Пока неясно, будет ли Силоамский бассейн открыт для публики.

Другие новости археологии

Как сообщал УНИАН, ранее израильские археологи исследовали пещеру возрастом 2000 тысячи лет и заявили, что она может быть местом захоронения "повитухи Иисуса" Саломеи. Пещера Саломеи ранее была закрыта для посетителей, но после окончания раскопок ее откроют для всех желающих.

Также израильские археологи нашли в другой пещере четыре римских меча, которые отлично сохранились благодаря сухому климату Мертвого моря. При этом три меча находились в деревянных ножнах. Археологи также нашли другие артефакты возрастом 6000 лет, и датированные римским периодом - около 2000 лет назад.

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