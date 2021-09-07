По количеству выявленных образцов нового вредоносного программного обеспечения Украина оказалась на втором месте.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения - компании ESET предупреждают о распространении двух вредоносных программ для операционной системы Android через публикации в социальной сети Facebook.

"Вредоносные программы для Android, известные как 888 RAT и SpyNote, были замаскированы под легитимные приложения", - сообщают в ESET.

Исследователи ESET обнаружили 6 аккаунтов, которые использовались для распространения шпионских программ в открытых группах Facebook, общее число подписчиков которых достигало 11 тысяч. По количеству выявленных образцов этого вредоносного программного обеспечения Украина оказалась на втором месте (8,4%).

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"ESET сообщила об этих профилях Facebook, после чего аккаунты были удалены. Два профиля были нацелены на технических пользователей, а еще четыре – на сторонников бывшего президента Курдистана", – приводятся в сообщении ESET слова исследователя Лукаша Стефанко.

Специалисты ESET обнаружили 28 уникальных публикаций в Facebook в рамках шпионской кампании BladeHawk. Каждое из этих сообщений содержало поддельные описания приложений и ссылки, перейдя по которым исследователи ESET смогли загрузить 17 уникальных APK-файлов. Некоторые ссылки перенаправляли пользователей непосредственно на вредоносное приложение, тогда как другие – на стороннюю службу top4top.io, которая отслеживает количество загрузок файлов.

Как сообщают специалисты по кибербезопасности, шпионские программы были загружены 1 418 раз.

"Во вредоносных публикациях Facebook содержалась ссылка на загрузку мультиплатформенного бэкдора под названием 888 RAT, который доступен на "черном" рынке с 2018 года. Угроза способна выполнять 42 команды, которые получает из командного сервера (C&C)", - отметили в ESET.

Согласно сообщению, этот бэкдор может похищать и удалять файлы с устройства, делать снимки экрана, получать информацию о местоположении устройства и выманивать учетные данные Facebook. Кроме этого, угроза позволяет злоумышленникам получать доступ к списку установленных приложений, SMS и контактам пользователя, перехватывать и делать фотографии, отправлять текстовые сообщения, записывать окружающие звуки и телефонные разговоры, а также звонить с устройства жертвы.

По данным ESET, эта шпионская деятельность непосредственно связана с двумя случаями, зафиксированными в 2020 году. В первом случае QiAnXin Threat Intelligence Center назвал группу, ответственную за атаки, – BladeHawk. Обе кампании распространялись через Facebook с использованием вредоносной программы, созданной с помощью автоматизированных инструментов (888 RAT и SpyNote). При этом, все образцы угрозы использовали одни командные серверы.

"Продукты ESET обнаружили сотни образцов бэкдора 888 RAT на устройствах Android с 2018 года", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

Автор: Григорий Бондарь