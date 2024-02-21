Впервые межгалактическое "ожерелье" обнаружили в 2014 году при помощью телескопа "Хаббл".

"Ожерелье" из молодых звездных скоплений, расположенных на расстоянии около 3,8 миллиарда световых лет от Земли, могло образоваться после чрезвычайно мощного выброса из черной дыры-"монстра".

Издание Independent пишет, что межгалактическое "ожерелье" с узором из звезд, напоминающих бусины на нитке, находится в массивном скоплении галактик, известном как SDSS J1531. В центре этого гигантского скопления происходит слияние двух крупнейших галактик, окруженных 19 крупными скоплениями пылающих звезд-"младенцев".

Изображения этой небесного "украшения" были впервые получены в 2014 году с помощью космического телескопа Хаббл компании Nasa. Теперь астрономы полагают, что оно образовалось в результате мощнейшего потока - эквивалентной энергии, которую выделяет миллиард звезд, подобных Солнцу, взорвавшихся вместе, - вылетевшей из сверхмассивной черной дыры около четырех миллиардов лет назад.

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Этот поток вытолкнул горячий газ, окружающий SDSS J1531, и образовал гигантскую полость, похожую на пузырь. Доктор Тимоти Дэвис из Школы физики и астрономии Кардиффского университета, сказал: "Подобно пузырю в воде, эта полость поднимается сквозь горячий газ. Бусинки (звездных скоплений) образуются, когда газ сжимается перед пузырем, позволяя материалу охладиться и сформировать звездные скопления, расположенные на равном расстоянии друг от друга".

По словам авторов работы, опубликованной в журнале Astrophysical Journal, она также может пролить свет на то, как черные дыры действуют в качестве "космических термостатов", удерживающих газ в галактических скоплениях.

"Извержения черных дыр, подобные тому, которое помогло создать суперкластеры в SDSS J1531, по прогнозам, играют очень важную роль в поддержании температуры газа в скоплениях галактик. Обнаружение столь четких свидетельств протекания этого процесса позволяет нам понять влияние черных дыр-монстров на окружающую среду", - отметил доктор Дэвис.

В рамках исследования команда проанализировала данные рентгеновских и оптических радиотелескопов и реконструировала последовательность космических событий.

Осасе Оморуи, аспирант, руководивший исследованием в Центре астрофизики - совместной работе Смитсоновской астрофизической обсерватории и обсерватории Гарвардского колледжа в США, сказал: "Мы уже рассматриваем эту систему в том виде, в каком она существовала четыре миллиарда лет назад, вскоре после образования Земли. В этой системе явно есть очень активная черная дыра, которая неоднократно извергалась".

Доктор Тимоти Дэвис указал: "Эта древняя полость, ископаемое черной дыры, рассказывает нам о ключевом событии, которое произошло почти на 200 миллионов лет раньше в истории скопления".

Поток породил радио- и рентгеновские волны, которые были зафиксированы рентгеновской обсерваторией "Чандра" и радиотелескопом LOFAR. По словам команды, ученые проследили за плотным газом вблизи центра SDSS J1531, обнаружив "крылья" яркого рентгеновского излучения на краю полости.

Доктор Дэвис сказал: "В этой системе явно есть очень активная черная дыра, которая неоднократно извергается и оказывает сильное влияние на газ вокруг себя. Здесь обнаружили дымящийся пистолет и видим его влияние."

По словам исследователей, пока им удалось обнаружить только один поток, но обычно черные дыры выпускают два - в противоположных направлениях. Ученые полагают, что радио- и рентгеновские сигналы, наблюдаемые дальше, могут быть остатками второго потока.

Команда заявила, что для подтверждения необходимо провести дополнительные наблюдения, хотя "доказательства этого огромного извержения очень весомы".

Ранее УНИАН писал, что ученые NASA подошли к пониманию природы загадочных радиовсплесков из дальнего космоса.

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