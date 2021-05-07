Twitter запустил Tip Jar - возможность для авторов контента получать денежные переводы от своих фолловеров.
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Получение донатов пока что доступно ограниченной группе людей, в которую входят авторы, журналисты, эксперты и некоммерческие организации. Они могут подключить свои аккаунты к Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal и Venmo. При этом сама соцсеть не будет получать никаких средств.
В Twitter обещают вскоре предоставить доступ большему количеству пользователей.
show your love, leave a tip— Twitter (@Twitter) May 6, 2021
now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸
more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc
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