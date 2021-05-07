Теперь часть пользователей может отправлять денежные переводы любимым создателям контента.

Twitter запустил Tip Jar - возможность для авторов контента получать денежные переводы от своих фолловеров.

Читайте такжеTwitter закрыл приложение для прямых эфиров PeriscopeСейчас функция доступна в англоязычных версиях приложений для Android и iOS, сообщается в блоге компании.

Получение донатов пока что доступно ограниченной группе людей, в которую входят авторы, журналисты, эксперты и некоммерческие организации. Они могут подключить свои аккаунты к Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal и Venmo. При этом сама соцсеть не будет получать никаких средств.

В Twitter обещают вскоре предоставить доступ большему количеству пользователей.

show your love, leave a tip



now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸



more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

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Перевод: Катерина Комолова