Кнопка получения синей галочки появится у всех пользователей в течение нескольких недель.

Социальная сеть Twitter вернула программу верификации ​аккаунтов, которую отменили в 2017 году.

Все пользователи соцсети в течение следующих нескольких недель начнут видеть новый инструмент для верификации прямо в разделе настроек учетной записи, сообщает сайт компании.

Как будет проходить процесс верификации пользователей

Чтобы получить синюю галочку, аккаунт должен соответствовать одной из шести категорий: относиться к государству, бренду, СМИ, к развлекательной или спортивной организации, активистам или инфлюенсерам. В конце 2021 года Twitter планирует расширить список.

Также учетная запись должна быть полной (имя профиля, аватарка, подтверждённый адрес электронной почты или номер телефона). Она должна быть активна последние полгода и соблюдать правила Twitter.

Пользователи смогут оставить заявку на вкладке «Настройки учетной записи», кнопка появится у всех в течение нескольких недель. После этого Twitter ответит по электронной почте: это может занять от нескольких дней до недель в зависимости от загрузки.

Если заявка будет одобрена, профиль автоматически получит синюю галочку. В случае отрицательного ответа пользователь может повторно подать заявку через 30 дней после получения решения.

Что было раньше

Twitter приостановила верификацию аккаунтов в 2017 году. Компания заявила, что пересмотрит систему: многие рассматривали галочку как знак одобрения, тогда как она просто подтверждает личность.

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Автор: Олег Давыгора