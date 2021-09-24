Отправить "чаевые" можно будет тем блогерам, которые подключили эту функцию, у них в профиле будет отображаться специальный значок.

Соцсеть Twitter сделала общедоступной функцию, позволяющую отправлять любимым блогерам сервиса "чаевые", в том числе биткойнами.

Соцсеть уточняет, что не будет получать проценты от отправки денег.

В блоге Twitter говорится, что пересылать деньги блогерам можно через приложения Cash, Patreon, Venmo и другие. Отправлять биткойны можно с помощью платежного приложения Strike.

В настоящее время новая функция доступна только для пользователей iOS старше 18 лет. Однако в соцсети обещают, что ближайшие недели она станет доступна и для пользователей Android.

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Отправить "чаевые" можно будет тем блогерам, которые подключили эту функцию, у них в профиле будет отображаться специальный значок. При нажатии на него надо будет выбрать приложение, через которое будут переведены деньги.

Как сообщал УНИАН, Twitter предоставил своим пользователям возможность зарабатывать на блогах. Теперь люди смогут монетизировать свои публикации и ежемесячно получать за них деньги. Эту возможность открыла новая функция Super Follows, которая была представлена 1 сентября.

Блоггеры смогут самостоятельно определять, сколько они хотят зарабатывать. Пользователи, чьи заявки на монетизацию будут приняты, смогут установить цену подписки на свои аккаунты. Стоимость подписки варьируется от 2,99 до 9,99 доллара.

Автор: Ирина Погорелая