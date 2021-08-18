В соцсети сообщили, что тестируют функцию, с помощью которой пользователи смогут сообщать о твитах, которые, по их мнению, содержат вводящую в заблуждение информацию.

Социальная сеть Twitter добавила в опцию "сообщить о твите" пометку "это вводит в заблуждение". Таким образом компания хочет бороться с дезинформацией в интернете.

"Мы тестируем функцию, с помощью которой вы можете сообщать о твитах, которые, по вашему мнению, содержат вводящую в заблуждение информацию. Начиная с сегодняшнего дня, пользователи в США, Южной Корее, Австралии смогут пометить твит как "это вводит в заблуждение" после нажатия на кнопку "сообщить о твите", - говорится в заявлении Twitter.

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По данным исследования консалтингово-аудиторской компании Deloitte, более 70% американских пользователей считают серьезной проблему фейковых новостей в интернете. Усугубляет ситуацию то, что многие кампании по запуску фейков и дезинформации бывают хорошо организованы и осуществляются специальными агентствами, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая