Ежегодную конференцию Google отменили из-за коронавируса

В настоящее время организаторы мероприятия работают над другим форматом проведения конференции.

Всемирную конференцию разработчиков Google в Калифорнии (Google I/O) решено отменить из-за угрозы распространения коронавируса.

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Об этом сообщается на сайте мероприятия. В настоящее время организаторы мероприятия работают над другим форматом проведения конференции.

«В связи с опасениями из-за коронавируса (COVID-19) и в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ВОЗ и других органов здравоохранения мы решили отменить очное мероприятие Google I/O на арене Shoreline»,- говорится в сообщении, передает kommersant. Все гости, которые приобрели билеты на конференцию, получат полный возврат средств.

Президент США Дональд Трамп на брифинге, комментируя отмену конференции Google, сообщил, что жителям Соединенных Штатов не следует воздерживаться от поездок внутри страны.